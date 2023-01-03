اليوم.. مراسم توديع شهداء مجزرة باريس الثانية

في 23 كانون الأول ٢٠٢٢، وقع هجوم مسلح على مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في باريس، وأسفر الهجوم عن استشهاد ثلاثة مناضلين كرد هم أمينة كارا (أفين كوي) ومير بروار وعبد الله كزل، كما أصيب ثلاثة كرد آخرون.

وسيتم نقل جثمان المناضلة الكردية أمينة كارا (أفين كوي) إلى مخيم الشهيد رستم جودي في جنوب كردستان، فيما سيتم نقل جثماني الفنان مير بروار إلى مسقط رأسه في مدينة موش في شمال كردستان، وجثمان الوطني عبدالله كزل إلى مسقط رأسه في مدينة قارس بشمال كردستان.

ودعا كل من “مركز المجتمع الكردي- أوروبا” وحركة المرأة الكردية –أوروبا” في وقت سابق جميع الكردستانيين في أوروبا للمشاركة في المراسم.

هذا ورغم العديد من الانتقادات والدعوات من المنظمات الحقوقية والإنسانية والأحزاب الكردستانية للحكومة الفرنسية للكشف عن المتورطين في تنفيذ المجزرة، إلا أن الحكومة الفرنسية مازالت تلتزم الصمت.

(م)