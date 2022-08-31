ضد ذهنية داعش والمجازر التي حدثت في مخيم الهول. بدأت المرحلة الثانية من حملة" الإنسانية والأمن" بقيادة قوى الأمن الداخلي وبدعم من وحدات حماية الشعب(YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)وقوات سوريا الديمقراطية. استمرت الحملة اليوم لليوم السابع.

بدأت الحملة اليوم في تمام الساعة 04.00 فجراً بتنفيذ عملية خاصة في القسم الاول وبدأ تمشيط القسم السابع في قسم اللاجئين العراقيين بعد تطويق المخيم. وتم اعتقال ٥ مرتزقة و٧ اشخاص مشتبه بهم في العملية الخاصة.

تم جمع اللاجئين في القسم السابع بحذر من قبل قوى الأمن لتدوين سجلاتهم. بعدها تم تفتيش الخيم بحرص. وتم استخدام كاشف من أجل الكشف عن المتفجرات وقامت قوى الامن بإغلاق الخيم الفارغة. حيث أن قانون المخيم يمنع وجود خيم فارغة.

وتم اعتقال العديد من الاشخاص المشتبه بهم من قبل قوى الامن نتيجة عمليات التمشيط. وتم مصادرة أموال عائدة لداعش واعتقال شخص يقوم بتلقين الاطفال فكر داعش. كما تم ايجاد ادوات لداعش في خيمة إحدى النساء.

ستستمر الحملة غداً في ساعات الصباح.

ANHA