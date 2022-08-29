دخلت المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، يومها الخامس في مخيم الهول.

بدأت عمليات والتمشيط في القطاع الثاني الخاص باللاجئين العراقيين، في تمام الساعة 05:00 من ساعات الصباح الأولى، وذلك بانضمام المئات من أعضاء قوى الأمن الداخلي. حيث دخلت عربات مصفحة إلى القطاع.

عقب انتهاء عمليات البحث تجمع اللاجئون وأسر مرتزقة داعش للحصول على سجلاتهم.

أسفرت هذه العمليات عن العثور على العديد من الوثائق ونقود داعش كانت مدفونة تحت الخيم، بالإضافة إلى عدد من الحواسيب والهواتف وخطوط الاتصال العراقية كانت مدفونة بنفس الطريقة هي الأخرى.

فيما ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على عدة أشخاص يشتبه بانتمائهم لخلايا مرتزقة، وإحالتهم للتحقيق. بينما أزالت القوات المشاركة في الحملة العديد من الخيم الفارغة.

هذا وانتهت عمليات البحث في القطاع الثاني، ليبدأ بعدها خلال هذه الساعات، البحث في القطاع الثالث المخصص أيضاً للاجئين العراقيين، فيما تمضي الحملة قدماً وبحذر في مخيم الهول.

(س ر)

ANHA