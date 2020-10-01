اليوم.. الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعه الخاص بملف أزمة المتوسط وملفات أخرى

وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوربي شارك ميشال إن جلسة العمل الأولى ستتمحور حول العلاقة مع الصين ثم الوضع في بيلاروسيا وملف تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

بينما سيخصص العشاء بالكامل لملف التوترات في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا.

وفي هذا الصدد قال ميشال "هدفنا خلق مساحة للحوار البنّاء مع تركيا لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، مضيفًا أن كل الخيارات مطروحة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وسيناقش الاتحاد في اليوم الثاني أزمة جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية، وفي هذا الصدد سيتم المناقشة حول إطلاق الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتطوير سياسة صناعية طموحة والتطورات الرقمية ثم تختتم النقاشات بملف بريكست وآخر تطورات المفاوضات مع لندن.

(ي م)