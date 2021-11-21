اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. فعاليات متنوعة في شمال وشرق سوريا

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، محاضرة لأهالي الناحية، وذلك في صالة المركز الثقافي جنوب غرب الناحية، والتي زُينت بأعلام مؤتمر ستار، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تطرق الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية جل آغا، زيدان حسين إلى السياسات القوموية والرأسمالية التي تشرعن ممارسة العنف ضد المرأة، وجرى استعبادها من قبل الرجل الذي يمارس السلطة.

وأشار زيدان إلى أن العنف لا يقتصر على إلحاق الأذى الجسدي بها، بل يتعداه إلى أشكال أخرى، فكرية ونفسية ولفظية منها، وذلك لطمس هوية المرأة، مستذكراً جريمة قتل الشقيقات الثلاث على يد الرجل الديكتاتور، رافائيل تروخيو.

كما أوضح أن للمرأة الكردية أيضاً تاريخ مرير مع العنف، مشيراً إلى أنه وبفكر وفلسفة القائد أوجلان الذي نادى بتحرير المرأة من الظلم فُتح المجال أمامها لإثبات شخصيتها.

كوباني

فيما شهدت ناحية صرين الواقعة جنوب مقاطعة كوباني حوالي 40 كيلومتراً، افتتاح فرع لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع اقتراب 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وشارك في الافتتاح عشرات النساء من أهالي الناحية، وممثلات عن المؤسسات المدنية بالناحية، وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، وقالت الإدارية في منظمة سارا بمدينة كوباني، نجاة مثلا، خلال الافتتاحية: "المرأة هي مثال النصر والتقدم على الرغم من العنف والظلم الذي تتعرض له، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تنتصر سارا وتفتح مكتب في ناحية صرين".

وتهدف منظمة سارا من افتتاح فرع لها في ناحية صرين، إلى حماية المرأة المعنّفة، وتوعيتها وتشجيعها على طرح مشاكلها عند تعرضها للعنف وكسر حاجز الصمت والخوف.

والجدير بالذكر أن منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، افتتحت أبوابها عام 2013 في مدينة قامشلو، وفي كوباني عام 2016، كما من المقرر أن يتم افتتاح فرع لها في ناحية عين عيسى خلال الأيام المقبلة.

حلب

أما في حلب، وتحت شعار "لنتحد معاً لإنهاء العنف ودحر الاحتلال" أقام مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع حلب، معرضاً للرسم؛ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف 25 تشرين الثاني الجاري.

وأقيم المعرض في قاعة مبنى مجلس سوريا المستقبل بحضور إداريّ المؤسسات والمجالس والأحزاب.

وتضمن المعرض رسوماً تعبيرية لوجوه نساء تعرضن للعنف، وتشير كل رسمة إلى شكل من أشكال العنف الظاهر منها والباطن، ورسوم أخرى مكتوب عليها "استخدام العنف يترك أثراً على الوجه"، بينما تدل رسوم ثانية إلى العدالة والمساواة.

وفي هذا السياق، رحبت الناطقة باسم المرأة في مجلس حلب في حزب سوريا المستقبل، خالدة عبدو، رحبت بالحاضرين، وقالت: "نفتتح المعرض بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. إن الاعتراف بهذا اليوم كان نتاج نضال طويل للمرأة وسنوات من العمل على كافة الصعد".

وأضافت: "العنف مستمر، يوم واحد لن يكفي للقضاء على العنف بحق المرأة، في الساحة السورية نشاهد ما يرتكب بحق المرأة من قبل الاحتلال التركي من قتل وخطف واغتصاب".

واستذكر مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، الأمينة العامة السابقة للحزب، الشهيدة هفرين خلف، وعضوة المجلس العام للحزب، ناديا خشام، وما للحزب من دور بارز في حماية حقوق المرأة السياسية، "حيث كان لنتاج هؤلاء الشهيدات الفضل في تأسيس مجلس المرأة في الحزب سوريا المستقبل".

تلا ذلك، قص شريط افتتاح المعرض من قبل سلوى أحمد سيخو، والدة الشهيد هيثم المقاتل في جبهة الأكراد، ومن ثم تجول الحاضرون في المعرض.

منبج

في السياق ذاته، أصدر اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بياناً، أكد فيه تحرير كافة النساء من الذهنية التي تهمش دور المرأة في تنظيم المجتمع وإدارته.

واستذكر البيان الذي قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في منبج، شيرين أحمد، وبحضور عضوات الاتحاد، ما لحق بالمرأة من انكسارات على مر التاريخ، وأطروحات القائد عبد الله أوجلان بشأن قضية تحرير المرأة، وطرحه مبادئ للسير عليها من إرادة وتنظيم خاص بها ونضال يحمي خصوصيتها ويظهر قوتها لتصل إلى مرحلة النهوض الملحوظ الذي سيكتبه التاريخ.

كما تطرق إلى الجنولوجيا (علم المرأة) الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، وفيه يعود إلى نشأة البشرية، وثورات المرأة ضد السلطة.

وذكر البيان الذي ألقي في الملعب البلدي وسط مدينة منبج، ما تواجهه المرأة في العراق وإيران وجميع الدول التي تستغل المرأة، والمتاجرة بها وفق أجندتها.

وشددت الفعاليات في ختامها، على مواصلة النضال ضد كافة أشكال العنف والظلم والاضطهاد، داعية النساء المعنّفات إلى كسر حاجز الصمت وكشف حقيقة ما تتعرض له من انتهاكات على أيدي المتسلطين من الرجال.

(كروب/ي م)

ANHA