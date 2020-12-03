اليمن...التحالف العربي يستهدف الحوثيين والجيش يتقدم في مأرب

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن طائرات تابعة للتحالف العربي استهدفت، بأكثر من 20 غارة، مواقع للجماعة الحوثية في مديريات مدغل شمال غرب مأرِب وصرواح ورحبة غرب وجنوب مأرِب.

واتهمت الجماعات الحوثية التحالف العربي باستهداف مطار صنعاء الدولي.

وتزامن هذا الهجوم مع مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعات الحوثي في جبهتي المخدرة ومفرق هيلان بمديرية صرواح، وفي مناطق متفرقة بمديرية مدغل، وعلى أطراف مديرية رحبة.

وبحسب ما صرح به المصدر للوكالة، فإن الهجوم الجوي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وإعطاب آليات قتالية.

هذا وأعلن الجيش اليمني، على لسان قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده المخلافي السيطرة على سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمال غرب مأرب، عقب مواجهات مع الجماعة الحوثية، وألحقت خسائر بصفوفها.

(د أ)