اليمن: معركة مأرب ستحدد مسار الحرب.. وتعنّت الحوثيين يستوجب ضغطًا دوليًّا مكثفًا

وقال معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني اليوم الأربعاء، إن ما يجري على الأرض في اليمن لا يبشر ببوادر انفراج أو إمكانية الاقتراب من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بسبب ما يمارسه الحوثيون، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضاف "ما يمارسه الانقلابيون الحوثيون في الوقت الحالي هو التوسع في حربهم على أبناء الشعب ومناطقه وشن حرب اقتصادية موازية عليهم وتكريس فصل الاقتصاد الوطني ومواصلة اعتقال المعارضين السياسيين والصحفيين وأصحاب الرأي وارتكاب جرائم ضد حقوقهم في المعتقلات وتنفيذ إعدامات بالجملة بحقهم".

وتابع "كل هذه الأفعال التي أرِد بعضها للتمثيل فقط؛ لا تشير إلى أن الحوثيين يقتربون من خيار السلام، بل يزدادون بعدًا عنه مع مرور الوقت".

وأكد عبد الملك أن الضغوط الدولية ليست كافية لحمل الحوثيين على "ارتياد طريق السلام، فغياب رغبة الحوثيين في السلام لا يحتاج إلى عناء لإدراك سببه، فببساطة متناهية، غياب هذه الرغبة انعكاس لطبيعة الحركة التي تأسست بالعنف المطلق وتتغذى عليه".

وأشار إلى أن "الجهود الأميركية تراوح مكانها نتيجة تعنّت الحوثيين ما يستوجب التفكير في إيجاد وسائل ضغط حقيقية وحازمة من المجتمع الدولي". واعتبر أن المعركة في مأرب بين الجيش اليمني والحوثيين ستحدد إلى "حد كبير" مسار الحرب في البلاد.

(ل د)