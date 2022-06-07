وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، في بيان له، إن "النقاشات استؤنفت في عمان بالأردن مع وفدي الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى وفق أحكام اتفاق الهدنة".

وأضاف: "على ضوء النقاشات التي أجريت مع الطرفين، قدم اليوم المبعوث الخاص هانس غروندبرغ للحكومة اليمنية و"أنصار الله" مقترحاً منقّحاً لإعادة فتح الطرق تدريجياً بما في ذلك آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين".

وأوضح أن "المقترح المنقّح يدعو إلى إعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيس، مؤدية إلى تعز ومنها. بالإضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع".

وأشار إلى أن "المقترح يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني".

وأعرب المبعوث عن أمله في أن يحافظ المقترح "على الزخم المطلوب للمضي قدماً في النقاشات حول ترتيبات أكثر استدامة ضمن عملية الأمم المتحدة متعددة المسارات".

(د ع)