اليمن.. مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين في مأرب

وقال الجيش اليمني، في بيان له، "إن قوات المنطقة السادسة نفذت غارة على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهة "دحيضة" شرق المزاريق".

وأضاف "أسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا، وأسر أكثر من 10 عناصر وتدمير وإحراق آليات عسكرية مختلفة للميليشيا، إضافة إلى استعادة أسلحة".

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير منطقة "القدة" في جبهة المخدرة بمأرب، بعد هجوم مباغت على مجموعات الحوثي.

وتزامنت المعارك مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، استهدفت تعزيزات الحوثيين في المزاريق، مخلفة عددًا من القتلى وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

كما أعطبت غارة أخرى لمقاتلات التحالف، عربة (بي إم بي) في مديرية رحبة، جنوب مأرب.

وتعهدت قبائل مأرب اليمنية على النصر أو الشهادة في مواجهة الحوثيين وذلك في وثيقة موقعة تهدر دم كل عميل أو متعاون مع المجموعات المدعومة من إيران التي تهاجم المحافظة منذ 6 أشهر.

وأكدت القبائل، في الوثيقة التي تقدمت بها قبيلة "بني سيف"، على "المصير المشترك في التصدي للعدوان الحوثي الغاشم على مأرب وإحباط حملة الشائعات التي تسوقها بعض الأطراف خدمة للمتمردين المدعومين من نظام طهران".

(ش ع)