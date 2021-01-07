اليمن.. مقتل وإصابة 13 مدنيًّا في قصف للمجموعات الحوثية

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المجموعات الحوثية قامت يوم الأربعاء بقصف منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة.

وأسفر القصف العشوائي عن مقتل الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان واثنين آخرين، كما قُتلت امرأتان، وأُصيبت 7 نساء.

وبحسب الوكالة، فإن عناصر المجموعات داهمت 18 منزلًا للمواطنين في منطقة الحيمة، وفجّروا منزلين فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الذي كان عنيفًا.

وذكرت صحيفة "الشارع" المحلية أن المجموعات الحوثية هاجمت المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة ومسلحين حوثيين، حاولوا إجبار عدد من شباب المنطقة على القتال في صفوفهم.

وأفادت المصادر ذاتها أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 مسلحين حوثيين، بالإضافة إلى مقتل 4 من أهالي عزلة الحيمة، بينهم شابان من المختطفين مع الميليشيات على متن الطاقم العسكري، وإصابة آخرين من الطرفين، انتهت بإجبار بقية مسلحي الحوثية على مغادرة المنطقة.

(د أ)