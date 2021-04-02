اليمن.. مقتل قيادي حوثي في مأرب

فقد قُتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنّى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن أفرادًا من الجيش قاموا بنقل جثة القيادي الحوثي العماري إلى مستشفى مأرب.

وكان الجيش أحبط، أمس، الخميس هجومًا على مواقعه شنته مجموعات الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة. فيما أكدت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش.

بالتزامن مع ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية.

ويذكر أنه منذ شباط / فبراير شن الحوثيين هجومًا من بين أعنف الهجمات على مأرب، حيث قام عناصرها بتحريك أسلحة ثقيلة، لكنهم لم يحرزوا أي تقدم وسط مقاومة شديدة من القبائل المحلية والقوات الشرعية.

فيما حذرت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خطورة تلك الهجمات على المدنيين وآلاف النازحين.

(ش ع)