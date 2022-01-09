اليمن.. هجوم من 3 محاور على مديرية عين في محافظة شبوة

وسجلت الساعات الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية تقدماً للجيش اليمني و"ألوية العمالقة"، مع تحرير مديرية بيحان.

وبدأت "ألوية العمالقة" بدعم قوات وطيران التحالف العربي في اليمن بشن هجوم من 3 محاور في مديرية عين في محافظة شبوة، وفق ما أفادته شبكة العربية.

وكانت الألوية أكدت في وقت سابق أول أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية "إعصار الجنوب" بتحرير مديرية بيحان.

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، "تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء".

وكان الحوثيون سيطروا في أيلول/ سبتمبر 2021، على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها قوات التحالف العربي قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.



(د ع)