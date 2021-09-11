اليمن.. استهداف حوثي لميناء المخا بقصف صاروخي بعد إعادة افتتاحه

وأعلن المتحدث باسم القوات المشتركة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي من اليمن، أن الحوثيين استهدفوا البنى التحتية في الميناء بثلاثة صواريخ وست طائرات مسيّرة، بعد دقائق معدودة من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل إلى الميناء التجاري لتدشين العمل فيه.

وذكرت القوات الحكومية أن إحدى الطائرات المُسيّرة المفخخة، ضربت مخزناً للمساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة لـ "الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية".

ولم تكشف القوات الحكومية عن حجم الأضرار التي لحقت بالميناء نتيجة للهجوم المزعوم.

في غضون ذلك، تعهد المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" بالكشف اليوم عن تفاصيل "عملية عسكرية واسعة" نفذتها الجماعة.

(د ع)