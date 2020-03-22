اليمن... الجيش يسيطر على مواقع جديدة ومقتل عدد كبير من الحوثيين

وقال قائد "اللواء 117 مشاه" العميد أحمد النقح، إن جنود الجيش اليمني مسنودين بتحالف دعم الشرعية "شنوا هجمات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال البيضاء، وتمكنوا خلال الساعات الماضية من تحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وأضاف في تصريح أن الجيش اليمني تمكن مساء أمس السبت من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية، ومنها القطور والتباب السود وغيرها من المواقع، بعد أن كانت تتمركز فيها "الميليشيا الحوثية".

وأشار العميد النقح إلى أن الجيش سيطر أيضاً على عدد من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت بحوزة الحوثيين.

وقال احمد النقح أن خسائر الحوثيين البشرية بلغت قرابة الـ100 بين قتيل وجريح وأسير، مشيراً إلى أن بعض جثث المقاتلين الحوثيين لا تزال مرمية إلى اليوم الأحد في الشعاب وبطون الأودية التي فرت منها الميليشيا.

(آ س)