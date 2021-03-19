اليمن... الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في حادثة حرق الاحتجاز

وأشار بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى دور عناصر حوثية في هذه الحادثة، وقالت" فيما يجري وبناء الأدلة على السبب المباشر وتسلسل الأحداث المؤدي إلى الحريق، يلاحظ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأنباء المزعجة حول دور أفراد الأمن التابعين لمجموعات الحوثي".

ودعا البيان الحوثيين إلى منع الوصول الفوري للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات الدولية للهجرة، إلى جميع المواقع والمستشفيات التي أحيل إليها الناجون.

إلى ذلك أوضح أن النتيجة المميتة مرتبطة بالظروف المريعة التي يجري فيها احتجاز المهاجرين في المركز، المسؤول عنه مجموعات الحوثي في صنعاء.

ودعا رؤساء البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي الحوثيين في صنعاء إلى إغلاق المركز بشكله الراهن، وتحسين تعاونهم مع المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وشهدت أمس، العاصمة صنعاء حريقاً داخل مركز احتجاز تابع لمجموعات الحوثي، وقالت وسائل إعلامية عربية أن الحريق اندلع إثر قيام مجموعات الحوثي برمي قنابل حارقة داخل المركز.

هذا ولم تتضح حتى الآن الأعداد الحقيقية للضحايا، غير أن مصادر إعلامية وحقوقية تشير إلى مقتل 150 لاجئاً على الأقل، فيما أعلن الحوثيين في بيان عن مقتل 44 مهاجراً فقط.

من جهتها، دعت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى التحقيق في الحريق، بعد أن نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً اتهمت فيه الحوثيين بإطلاق "مقذوفات مجهولة" عليهم خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، مما تسبب في وفاة العشرات منهم.

(آ س)