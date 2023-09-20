أليف محمد: عفرين لن تصبح موطناً للمحتلين والخونة

تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، أليف محمد، إلى وكالتنا عن سياسات "المجلس الوطني الكردي" (ENKS) والحرب الخاصة التي ينتهجها ضد أهالي عفرين.

"(ENKS) شريك للدولة التركية ومرتزقتها"

لفتت أليف محمد إلى شرعنة "المجلس الوطني الكردي" لاحتلال عفرين، وقالت: "لا فرق بين سياسات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والمجلس الوطني الكردي، فجميعهم كالمرتزقة؛ وهدفهم هو القضاء على الشعوب، وكجزءٍ من هذا يسعون إلى القضاء على أهالي عفرين أيضاً، وإلى جانب هذا، يحاول المجلس الوطني الكردي الحفاظ على وجوده في عفرين، وشرعنة ممارسات وانتهاكات المرتزقة بحق عفرين وأهلها، لكن العالم كله يدرك أن ما يحصل داخل عفرين هي ممارسات ضد الإنسانية".

وأوضحت أن "المجلس الوطني الكردي" لا يؤدي دوره ككيانٍ كردي وطني، ويعتبر نفسه تابعاً لدولة الاحتلال التركي ويدعم الاحتلال، بقولها: "لطالما تساوَم المجلس الوطني الكردي مع الدولة التركية على الشعب الكردي، وخيانته مكشوفة في أجزاء كردستان الأربعة، إنه يسعى لضرب القوة الكردية وإضعافها لا سيما في سوريا من خلال الخيانة".

"مقاومة الشعب ستدحر الاحتلال والخيانة"

ذكّرت عضوة منسقية مؤتمر ستار بالجرائم التي تُرتكب في عفرين، وقالت: "تتعرض أمهاتنا في عفرين للقتل والمجلس الوطني الكردي متورط في قتلهن، فهو يدعي أن عفرين غير محتلة والحياة فيها آمنة، لكنه متورط في جميع الممارسات والانتهاكات التي تشهدها عفرين".

وسلّطت الضوء على مقاومة أهالي عفرين في الشهباء، وتابعت حديثها قائلةً: "يواصل أهالي عفرين صمودهم ومقاومتهم منذ 6 سنوات، وعلينا ألا ننخدع بسياسات الدولة التركية والمجلس الوطني الكردي، فنحن سنواصل مقاومتنا في الشهباء حتى نعود إلى عفرين المحررة عودةً كريمة".

عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، أليف محمد نوّهت: "ليتمسك الأهالي في الشهباء بمقاومتهم وليحافظوا على صمودهم، فنحن أصحاب عفرين ولن تصبح عفرين يوماً موطناً للمحتلين والخونة".

(ر)

ANHA