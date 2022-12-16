وصفت اليابان الصين بأنها "تحد استراتيجي غير مسبوق" في سياستها الجديدة للأمن القومي، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

الاستراتيجية الجديدة التي من المتوقع أن تحصل على الضوء الأخضر من حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الجمعة، تضع أيضاً خططاً لليابان للحصول على صواريخ بعيدة المدى - بما في ذلك تطوير أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت - كجزء من ترقية جذرية لقدراتها الدفاعية.

وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، أي رفعها من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بحلول عام 2027، وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

وتشهد الاستراتيجية الجديدة "إصلاحاً غير مسبوقاً" لسياسة الأمن والدفاع في البلاد، إذ تأتي تلك التعديلات في ظل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، والتوترات بشأن تايوان وكوريا الشمالية، حسب الوكالة.

(م ش)