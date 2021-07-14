الوول ستريت جورنال: يمكن لبايدن تعويض إهمال أوباما لليبيا

أصبحت ليبيا، التي نسيتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير، مركزاً للاتجار بالبشر ومصدراً لأزمة المهاجرين في أوروبا. لقد عانى هذا البلد منذ عقد من الحرب الأهلية. إن الاحتياطيات النفطية لهذا البلد يجعله أغنى دول إفريقيا، ولكنه معرض لخطر الخضوع للسيطرة التركية والروسية، والحل يكمن بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإقصاء جميع القوات الأجنبية.

ليبيا لديها بالفعل حكومتان، حيث تدعم روسيا الحكومة الشرقية، بقيادة الجيش الوطني الليبي، القوة الموحدة الوحيدة في البلاد، تحت قيادة الجنرال خليفة حفتر. في الغرب، تقاتل المجموعات المسلحة، وبعضها إسلامي في طبيعتها، فيما بينها عندما لا تقاتل الجنرال حفتر.

ويساند الجيش التركي، الذي يسعى إلى ضمان الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ​​للتنقيب عن الطاقة، المجموعات الإسلامية في غرب ليبيا. وفي نيسان، قال رجب طيب أردوغان إن أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا ملتزمتان بترسيم الحدود البحرية لعام 2019 في شرق البحر المتوسط. تهدد الاتفاقية بشكل مباشر صفقة الطاقة المبرمة في كانون الثاني 2020 بين إسرائيل واليونان. هذا الأخير لا يريد لأردوغان أن يكون له نفوذ أكبر على شواطئه.

ساد وقف غير مستقر لإطلاق النار في ليبيا منذ تشرين الأول، لكن كلاً من تركيا وروسيا تعززان وجودهما من خلال بناء قواعد جوية وبحرية.

الولايات المتحدة ظلّت إلى حد كبير بعيدة عن الشؤون الليبية منذ كارثة بنغازي عام 2012. لكن يمكن لواشنطن أن تتحمل المسؤولية من خلال الإصرار على انتخابات حرة ونزيهة. وقال المتحدث باسم منظمة فزان ليبيا عبد الهادي سليمان: "نود أن تُخرج الولايات المتحدة جميع القوات الأجنبية من ليبيا، ونأمل أن تضغط الولايات المتحدة على جميع الجماعات في ليبيا للتأكد من إجراء الانتخابات في كانون الأول".

يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لقبول النتيجة إذا ثبت أن الانتخابات نزيهة. على الرغم من إدانة جيش الجنرال حفتر من قبل الكثير من المجتمع الدولي، إلا أن سلسلة من استطلاعات الرأي أجرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجدت أنه على الدوام المؤسسة الأكثر شعبية في البلاد، حيث حصل على دعم أكثر من 60٪ من الليبيين.

وتتمثل الخطوة الأولى الجيدة في أن يقوم الكونغرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في نيسان. سيخول الرئيس فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعماً كبيراً لجماعة شبه عسكرية تهدد السلام، أو تستغل الأصول أو الموارد الطبيعية، أو تنتهك حقوق الإنسان في ليبيا.

يجب على واشنطن أيضاً استخدام علاقاتها مع قطر والإمارات العربية المتحدة للضغط عليهما لإنهاء قتالهما بالوكالة في ليبيا. تدعم قطر الحكومة الغربية والمجموعات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين، ولديها تواصل إعلامي واسع في الغرب لتعزيز مصالحها. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت أموالاً للحكومة الشرقية وجيش الجنرال حفتر.

يجب ألا يكرر بايدن خطأ أوباما، لكن الانتخابات هي فرصته للمساعدة في تجاوز الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة قبل عقد من الزمان.

(م ش)