الوصول إلى حرية القائد عبد الله أوجلان هدف أهالي إقليم الفرات ومنبج

خرج أهالي إقليم الفرات ومنبج، اليوم في مظاهرتين منفصلتين؛ تنديداً بالمؤامرة الدولية التي حكيت ضد القائد عبد الله أوجلان، والاحتلال التركي لمدينتي سري كانيه وكري سبي.

وشارك في المظاهرة التي نُظمت في كوباني تحت شعار "بوحدة الشعوب سنهزم هجمات الفاشية التركية وسنحرر القائد آبو""، الآلاف من أهالي إقليم الفرات، وأعضاء الأحزاب السياسة ومؤسسات الإدارة في إقليم الفرات.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة، ولدى وصولها إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة في إقليم الفرات مزكين خليل كلمة، قالت فيها: "26 عاماً من المؤامرة على قائدنا ولا زالوا يأملون أنهم سيصلون لأهدافهم، لكنهم مخطئون".

وأضافت "كان للقائد الفضل في تعرف المرأة على نفسها من جديد ومقاومة العقلية الذكورية المتسلطة".

وشددت "سنناضل حتى نحقق الحرية الجسدية لقائدنا ونفشل مخططاتكم".

بدوره، قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل، فرحان حج عيسى: "المقاومة التي يبديها قائدنا في وجه العزلة المفروضة عليه، مقاومة تاريخية ستخلد؛ لأنها نفت عصوراً من الإنكار والعبودية والدمار".

وأكد أن "النصر قريب جداً فخلف القائد شعب ثائر يمضي على خطاه ويتخذ من المقاومة درباً له في مواجهة المخططات الخارجية ولن يستسلم أبداً، والانتصار سيكون من حليفه".

"على خطاه سنواجه المؤامرات"

فيما انطلقت مظاهرة منبج التي نُظمت تحت شعار ذاته، من دوار الميزان وسط المدينة باتجاه دوار الدلة.

ولدى وصول المتظاهرين إلى الدوار وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها، سهام حمو كلمة. قالت فيها: "في مثل هذا اليوم من عام 1998 حيكت المؤامرة الدولية ضد القائد والفيلسوف عبد الله أوجلان واعتقد الاحتلال التركي والدول المتآمرة معها أنهم سيقضون على فكر القائد وفلسفته ولكنهم فشلوا؛ لأن القائد بفكره وفلسفته استطاع تحطيم جدران إمرالي والوصول إلى كل بقاع العالم".

وأضافت: "في مثل هذا اليوم عام 2019 عاود الاحتلال التركي مؤامرته من خلال احتلال سري كانيه وكري سبي".

بدورها، ألقت رئيسة مجلس منبج وريفها في حزب سوريا المستقبل، عذاب العبود كلمة أكدت خلالها أن الاحتلال التركي يزيد في كل يوم من جرائمه بحق الشعب السوري ولم يتوقف عن سفك الدم السوري من خلال استهدافاته الإجرامية.

وأشارت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية التي تستمد قوتها وعزيمتها من شعب شمال وشرق سوريا انتصرت وستنتصر على "الإرهاب" والفتن والاحتلال.

وشددت "سنحرر أراضينا وندحر الإرهاب وسنفشل كل مؤامرات الاحتلال الخبيثة التي تهدف إلى احتلال بلادنا وتهجير أهلها".

أما عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، عدنان خليفة، فقال: "الجميع اعتقدوا أنه باعتقال القائد عبد الله أوجلان سوف تنتهي ثورته وسوف يتم القضاء على فكره وفلسفته لكنهم فشلوا في ذلك والسبب يكمن في أن القائد كان قد صنع قادة قادرين على السير على خطاه ومواجهة كل المؤامرات والمخططات".

وشدد "علينا رفع الصوت عالياً للمطالبة بتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

واختتمت المظاهرتان بترديد شعارات تندد بالاحتلال وسياساته الإجرامية وتؤكد على صمود ومقاومة أهالي شمال وشرق سوريا وتعاضدهم مع قواتهم العسكرية حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

(كروب/د)

ANHA