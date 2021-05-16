الوروار...طائر بألوان زاهية وعدو أول للنحل فما هي النصائح للمربين؟

ظهرت خلال هذا العام أسراب كبيرة من طيور الوروار في مقاطعة قامشلو والتي تشكل خطرًا كبيرًا على المناحل كونها تتغذى على النحل.

تعتبر طيور الوروار من الفصيلة الوروارية من رتبة الشقراقيات السريعة الحركة والمناورة وارتفاع الطيران، لكبر أجنحتها وطول ذيلها التي تساعدها في ذلك، حيث يتراوح طول طائر الوروار ما بين 17 إلى 35 سم، ويعيش ضمن أسراب منظمة وتبني أعشاشها على شكل مستعمرات في التلال على شكل ثقوب محفورة يصل عمقها إلى نصف متر.

يتميز طائر الوروار بألوانه الزاهية من الأخضر والأحمر والأزرق، بالإضافة إلى عصبة سوداء من الريش الأسود حول المنطقة المحيطة بالعين بما يشبه القناع ولا يختلف لون وشكل الذكر عن الأنثى إلا أن ألوان الذكر أكثر بريقًا من الأنثى.

وتعتبر من الطيور الاجتماعية حيث يتعاون الذكر والأنثى في بناء العش ويقوم الذكر بجلب الطعام للأنثى والصغار خلال فترة التكاثر.

يعرف عن طائر الوروار أنه من الطيور المهاجرة وبحسب الطبيب البيطري، هفال يوسف، فإن هذا الطير يقصد مقاطعة قامشلو مرتين خلال العام الواحد، في كل من فصلي الربيع والخريف، بهدف التكاثر، حيث يضع كل زوج من طير الوروار من 4 إلى 7 بيضات، وتحتضنها الأنثى ويشاركها الذكر في الاحتضان والتغذية.

'النحل غذاء رئيس لطائر الوروار'

ويعد طائر الوروار من الطيور التي تتغذى على النحل، إذ يقضي على الآلاف منه، مما يسبب خسائر كبيرة لأصحاب المناحل، خاصة في فصل الربيع، حيث ينتج النحل أجود أنواع العسل.

ويعتبر النحل الغذاء المفضل لطائر الوروار، حيث يتغذى عليه بنسبة 69%، بينما يتغذى على الحشرات الأخرى بنسبة 31%.

ويقوم الوروار بالهجوم على المناحل ويلتهم كل ما فيها، مما يؤدي الى اضطراب في حركة النحل الذي يهرب ويتفرق لمجرد سماع صوت طائر الوروار، كما أنه يؤثر إلى حدّ كبير على تكاثر النحل حيث تصبح الملكات العذارى فريسة له، بالإضافة الى افتراس ذكور النحل الذين يقومون بعملية تلقيح الملكات، ما يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من النحل نتيجة الافتراس وقلة التكاثر.

'نصائح لمربي النحل'

وأشار الطبيب البيطري، هفال يوسف، أحد مربي النحل في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، إلى ظهور أسراب كبيرة من طيور الوروار في قامشلو هذا العام، ناصحًا المربين بنقل مناحلهم إلى مناطق بعيدة عن التلال والكهوف حيث يبني الوروار أعشاشه فيها، خاصة في موسم وضع البيوض، حيث يهجم على المناطق القريبة لتأمين الغذاء للأنثى التي تحتضن البيض وللفراخ بعد تفقيس البيض.

هفال يوسف حذر أيضًا من صيد طائر الوروار؛ لأنه يشكل أحد عناصر التوازن في الطبيعة بتغذيته على أنواع الحشرات الأخرى وخاصة الضارة منها، مشددًا على أن صيد طائر الوروار ليس حلًّا لإنقاذ النحل، إنما يكمن الحل في نقل المناحل أو إجبار أسراب الوروار على الابتعاد عن المناحل بتخويفها بأي طريقة في حال اقتربت.

(م ح)

ANHA