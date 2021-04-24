الولايات المتحدة: نتائج العقوبات على روسية كانت قريبة جدًّا مما كنا نأمله

وقال أحد كبار المسؤولين الدوليين في البيت الأبيض، داليب سينغ، لوكالة رويترز: "نيتنا أن نتصرف بطريقة متناسبة، وأن نكون هادفين في نهجنا، وأن نشير إلى أن لدينا القدرة على فرض تكاليف أكبر بكثير إذا واصلت روسيا سلوكها أو صعّدته، فالنتائج حتى الآن كانت قريبة جدًّا مما كنا نأمله".

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة، إنها بدأت في إعادة الوحدات العسكرية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى قواعدها الدائمة بعد حشد عشرات الآلاف من القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف بشأن مخاطر اندلاع حرب.

وفي الأسبوع الماضي، فرض فريق الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات واسعة على روسيا لمعاقبة موسكو بخصوص سلوك الأخيرة تجاه أوكرانيا، وكذلك للتدخل في الانتخابات الأميركية العام الماضي، والقرصنة الإلكترونية وغيرها من الإجراءات.

ووافق بايدن على بنود من شأنها أن تتيح للمسؤولين توسيع العقوبات بسهولة على أي مجال من مجالات الاقتصاد الروسي ردًّا على الاستفزازات المستقبلية، لكن بايدن شدد في ذلك الوقت على عدم رغبته في تصعيد التوترات.

وكانت هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع للإدارة الأميركية لإذابة الجليد في العلاقات مع موسكو، والتي تدهورت منذ أن تولى بايدن منصبه في كانون الثاني/ يناير.

وردّت روسيا بالطلب من 10 دبلوماسيين أميركيين مغادرة البلاد واقترحت عودة السفير الأميركي إلى بلاده لإجراء مشاورات، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا لمزيد من الحوار وقمة محتملة بين بايدن وبوتين.

(م ش)