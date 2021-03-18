الولايات المتحدة: المساعي التركية لحل حزب الشعوب الديمقراطي تقويض للديمقراطية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعب الديمقراطي، وهو قرار من شأنه أن يقوض إرادة الناخبين في تركيا، ويزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا، ويحرم ملايين المواطنين في تركيا من التمثيل الذي يختارونه"، بحسب وكالة رويترز.

وطلب المدعي العام التركي من المحكمة الدستورية حل حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ثالث أكبر مجموعة في البرلمان.

وأضاف برايس: "ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتماشى مع الحماية المنصوص عليها في الدستور التركي والالتزامات الدولية لتركيا".

وجاء طلب الأربعاء لحظر الحزب من المدعي العام بالمحكمة العليا الذي يحقق مع حزب الشعوب الديمقراطي.

ولتركيا تاريخ طويل في حل الأحزاب السياسية التي تعتبرها بمثابة تهديد وقد حظرت في الماضي سلسلة من الأحزاب الأخرى.

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي مؤخرًا لضغوط مكثفة، حيث دعا الحلفاء القوميون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى حظره.

وتزامن ذلك مع تراجع الدعم الاستطلاعي لحزب العدالة والتنمية وحلفائه القوميين في الوقت الذي تعاني فيه حكومة أردوغان من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن المدعين تصرفوا بناء على أوامر سياسية واتهموا حزب العدالة والتنمية الحاكم بتسييس المحاكم.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان "قضية حل حزبنا هي ضربة قوية للديمقراطية والقانون"، مضيفًا أن "نضاله الحازم من أجل السياسة الديمقراطية سيستمر".

وأضاف البيان: "ندعو كل القوى الديمقراطية والمعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للانضمام إلى الكفاح المشترك ضد هذا الانقلاب السياسي".

في حين واصلت الليرة المحاصرة خسائرها وسط مخاوف بشأن التأثير السياسي لهذه الخطوة، حيث انخفضت بنسبة 2٪ إلى 7.64 مقابل الدولار.

وقال الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي، بروين بولدان وميثات سانجار، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه إذا تم حل الحزب، فإن أعضاء الحزب سيعيدون تجميع صفوفهم تحت راية مختلفة، كما حدث في الماضي عندما تم حل أحزاب مماثلة.

(م ش)