الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تدين مشاركة قوى خارجية في تصعيد قره باغ

وأدانت الدول المشاركة في مجموعة مينسك الخاصة بـ قره باغ، في بيان مشترك صدر عن ممثليها وهم (إيغور بوبوف ممثلًا عن روسيا، وأندرو شيفر عن الولايات المتحدة الأمريكية وستيفان فيسكونتي عن فرنسا)، بأشد العبارات استمرار أعمال العنف في قره باغ وقصف أهداف تقع في عمق أراضي أرمينيا وأذربيجان، خارج خط التماس بين الطرفين.

ودعت الدول الثلاث "طرفي النزاع إلى الوفاء التام بالتزاماتهما الدولية المتعلقة بحماية المدنيين".

واعتبر المشاركون في مجموعة مينسك "اختيار مدنيين كهدف عسكري وتعريض السكان المحليين للخطر يعد أمرًا غير مقبول إطلاقًا مهما كانت الظروف"، معربين عن قلقهم إزاء تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

وأكد المشاركون في بيانهم أن "مشاركة قوى خارجية في تصعيد العنف تقوض جهود إحلال السلام المستدام في المنطقة".

(س ر)