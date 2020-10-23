فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لـ"حزب الله"، هما نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وقالت الخزانة الأميركية إنّ "كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمسؤولة عن العنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وأكدت "وجوب الاستمرار في تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله المروّعة مع اقترابنا من الذكرى 37 لقصف حزب الله لثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت".

وفي السياق، فرضت حكومة إستونيا، عقوبات على "حزب الله"، بسبب "أنشطته الإرهابية"، مؤكدةً أنّه "يشكّل تهديداً كبيراً للأمن الدولي، وبالتالي الإستوني".

وتعتبر إستونيا خامس دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة حظر الحزب اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي، بعد ألمانيا وليتوانيا هذا العام.

وقال وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو في بيان نشره حساب وزارة الخارجية الإستونية على "تويتر" أنه "بناء على اقتراح من وزير الخارجية، قررت الحكومة فرض عقوبات على الحزب اللبناني بسبب أنشطته الإرهابية، وسيتم حظر دخول البلاد على أعضائه المُنتمين إلى جناحَيه العسكري والسياسي، وفرض عقوبات على قيادات بعينها من التنظيم من المقرر أن يجري تسميتها خلال الفترة المقبلة".

وأوضح رينسالو أنّ بلاده "تقف بهذه الخطوة إلى جانب الولايات المتحدة، بريطانيا، هولندا، ألمانيا، ليتوانيا، بالإضافة إلى دول أخرى توصلت إلى أنّ حزب الله يستخدم وسائل إرهابية ويشكل تهديدًا لأمن العديد من الدول".

(ز غ)