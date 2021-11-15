وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول "ما يتعلق بالنشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها"، بحسب ما أوردته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الدبلوماسيين ناقشا "تقارير تتعلق بالنشاط العسكري الروسي في أوكرانيا وحولها واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقال برايس إن بلينكن ولودريان ناقشا أيضاً "الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".

وأعرب الحلفاء الغربيون عن قلقهم المتزايد بشأن تحركات القوات الروسية الأخيرة بالقرب من حدود البلاد مع أوكرانيا.

ويخوض الجيش الأوكراني صراعاً محتدماً مع "الانفصاليين" المدعومين من الكرملين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، والذي اندلع بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقالت كييف إن جنديين أوكرانيين قتلا يوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة في شرق البلاد الانفصالي، في حين أظهرت مقاطع فيديو حديثة على وسائل التواصل الافتراضي عن قيام روسيا بتحريك قوات ودبابات وصواريخ باتجاه الحدود الأوكرانية.

بعد تصاعد العنف في بداية العام، حشدت روسيا حوالي 100000 جندي على حدود أوكرانيا في الربيع، مما أثار مخاوف من تصعيد كبير في الصراع.

وأعلنت روسيا في وقتٍ لاحق أنها ستنسحب، لكن أوكرانيا وحليفتها الولايات المتحدة قالتا في ذلك الوقت إن الانسحاب محدود.

(م ش)