الولايات المتحدة توافق على بيع تايوان أربع طائرات مُسيّرة

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع أربع طائرات مُسيّرة أميركية الصنع مزوّدة بصواريخ من طراز إم-كيو-9 إلى تايوان في إخطار رسمي أُرسل إلى الكونغرس، وهي الخطوة الأخيرة قبل إنهاء الصفقة، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وبذلك، ستكون الصفقة التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار أول عملية بيع من هذا النوع، منذ أن خففت إدارة ترامب السياسة الأميركية بشأن تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (مُسيّرة) المتطورة.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن موافقتها على بيع تايوان 100 منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأفادت وكالة رويترز بأن البيت الأبيض سيمضي قدمًا في خمس عمليات بيع منفصلة لمعدات عسكرية متطورة إلى تايوان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار مع تكثيف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الضغط على الصين وتزايد المخاوف بشأن نوايا بكين تجاه تايوان.

وقال البنتاغون في بيان "إن هذا البيع يخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرتها الدفاعية".

وأشار البنتاغون إلى أن عملية بيع الطائرات ستساعد في تحسين أمن تايوان ومساعدتها على الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة.

في حين، هددت الصين بفرض عقوبات على الشركات والكيانات الأميركية التي شاركت في بيع الأسلحة إلى تايوان وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

(م ش)