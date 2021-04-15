الولايات المتحدة تؤكد امتلاك دمشق للأسلحة الكيميائية ونفذت بها هجوم سراقب 2018

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشرته، يوم أمس الأربعاء، أن حكومة دمشق تحتفظ بمواد كيميائية لاستخدام غاز السارين وتطوير أسلحة كيميائية جديدة على الرغم من إعلانها سابقًا أنها لا تملك أي مخزون.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت، قبل أيام، استخدام قوات حكومة دمشق لغاز الكلور في هجوم نفذته على مدينة سراقب عام 2018.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق عدد الهجمات الكيميائية التي نفذتها حكومة دمشق منذ اندلاع الأزمة ووصل عددها إلى نحو 336 هجمة كيميائية، وكان أشهرها هجوم الغوطة الشرقية الذي راح ضحيته 1500 شخصًا خلال 12 ساعة، معظمهم أطفال.

(مـ)

ANHA