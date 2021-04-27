الولايات المتحدة تطالب موظفيها الحكوميين بمغادرة أفغانستان

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إنه "في ضوء تقارير العنف والتهديدات المتزايدة في كابل، وافقت الوزارة على تنفيذ المغادرة الذي يؤثر على عدد صغير نسبياً من الموظفين في سفارة الولايات المتحدة في كابل"، إلا أنها رفضت مناقشة العدد الدقيق للموظفين الذين سيغادرون على ضوء هذا القرار.

وأضافت: "لا نتوقع أي تغييرات على عملنا بسبب هذا الإجراء".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد هذا الشهر موعداً نهائياً لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان البالغ عددها 2500 جندي في 11 سبتمبر، وهي الذكرى العشرين لهجمات تنظيم القاعدة على نيويورك.

(ي ح)