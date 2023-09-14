استأنف الجيش الأميركي تحليق طائرات دون طيار وطائرات مأهولة خارج القواعد الجوية في النيجر بعد أكثر من شهر على الانقلاب، الذي أوقف مؤقتاً جميع تلك الأنشطة هناك، حسبما ذكر الجنرال جيمس هيكر، القائد الأعلى للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا.

ومنذ انقلاب تموز، ظلت القوات الأميركية المنتشرة في البلاد، وقوامها 1100 جندي، محصورة داخل قواعدها العسكرية.

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي، إنه تم نقل بعض الأفراد العسكريين والأصول العسكرية من القاعدة الجوية القريبة من نيامي، عاصمة النيجر، إلى قاعدة أخرى في أغاديز، وتبعد نيامي عن أغاديز حوالي 920 كيلومتراً.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال، بات رايدر، في بيان، إن الولايات المتحدة تقوم بمهام جوية مرة أخرى، لكنه أكد أنها تقتصر على حماية القوات الأميركية.

وأوضح هيكر، أن الولايات المتحدة تقوم بمهام مأهولة وغير مأهولة، وقد استؤنفت تلك الرحلات الجوية "خلال الأسبوعين الماضيين".

وجعلت الولايات المتحدة من النيجر موقعها الإقليمي الرئيسي للقيام بدوريات واسعة النطاق بواسطة طائرات دون طيار مسلحة وغيرها من عمليات "مكافحة الإرهاب" ضد الحركات المتطرفة.

(م ش)