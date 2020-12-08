وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية "حركة الشباب" وتنظيم "القاعدة" و"بوكو حرام" و"تحرير الشام" والحوثيين وداعش و"داعش في الصحراء الكبرى وفي غرب أفريقيا" و"جماعة نصر الإسلام والمسلمين" و"طالبان" كـ "كيانات ذات "اهتمام خاص أو قلق خاص".

وكانت مصادر قد كشفت لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، يعتزم إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية" خلال أيام.

وكذلك صنفت الولايات المتحدة بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان وطاجكستان وتركمانستان كدول "ذات أهمية خاصة أو قلق خاص" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.

ووفق تقرير الحريات الدينية الذي أصدرته، وضعت الخارجية جزر القمر وكوبا ونيكاراغوا وروسيا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" أو تغاضت عنها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان له، أنه تم حذف اسم السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة بناء على "التقدم الكبير والملموس" الذي حققته حكومتا البلدين، خلال العام الماضي، واعتبر "إصلاحاتهما الشجاعة لقوانينهما وممارساتهما نماذج تحتذي بها الدول الأخرى".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل بلا كلل لإنهاء الانتهاكات والاضطهاد بدوافع دينية في جميع أنحاء العالم والمساعدة في ضمان أن لكل شخص في كل مكان وفي جميع الأوقات الحق في العيش وفقًا لما يمليه عليه ضميره".

وأوضح وزير الخارجية أن الحرية الدينية "حق غير قابل للتصرف وهي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الحرة وتزدهر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "اتخذت هذه الإجراءات للدفاع عن أولئك الذين يريدون ببساطة ممارسة هذه الحرية الأساسية".

(م ش)