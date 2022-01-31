الولايات المتحدة تشيد بجهود قسد في إفشال هجوم داعش على سجن الصناعة

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، حول إعادة قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة في سوريا.

قال سوليفان: "تشيد الولايات المتحدة بقوات سوريا الديمقراطية التي أكملت مع قوات التحالف عملياتها لإعادة السيطرة الكاملة على سجن الحسكة في سوريا".

وأضاف في البيان الذي نشره البيت الأبيض أمس الأحد، على موقعه "وبفضل شجاعة وعزم قوات سوريا الديمقراطية، التي دفع الكثير منها التضحية، فشل تنظيم الدولة الإسلامية في جهوده لكسر سجن واسع النطاق لإعادة تشكيل صفوفه".

وشن مرتزقة داعش في الـ 20 من كانون الثاني الجاري، هجوماً شرساً على سجن الصناعة الذي يحوي 5 آلاف من معتقليه، لإطلاق سراحهم.

سوليفان لفت الانتباه إلى الجهود المشتركة لمعالجة قضية معتقلي داعش، وقال: "تؤكد وحشية تصرفات داعش خلال هذا الهجوم على سبب حرمان هذه المجموعة من القدرة على التجديد، ولماذا يجب على الدول العمل معاً لمعالجة الآلاف من معتقلي داعش في مرافق الاحتجاز غير الملائمة".

مؤكداً أن "داعش لا يزال يمثل تهديداً عالمياً يتطلب حلاً عالمياً". وأعرب عن أن بلاده "لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائنا في العراق وشمال شرق سوريا، وتحالف هزيمة داعش، لمواجهة تهديد داعش لأوطاننا".

(س ر)