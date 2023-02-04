صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على دول في الشرق الأوسط لطرد مجموعة "فاغنر" الروسية من ليبيا والسودان، حسب ما أفاد مسؤولون إقليميون لوكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي الجهود الأميركية التي أكدها المسؤولون، بالتزامن مع خطوات واسعة النطاق، اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضد المجموعة المرتبطة بالكرملين، من خلال فرض عقوبات جديدة عليها مؤخراً؛ بسبب اتساع دورها في حرب روسيا في أوكرانيا، بحسب الوكالة.

وأفاد أكثر من عشرة مسؤولين ليبيين وسودانيين ومصريين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام، بأن إدارة بايدن تعمل منذ عدة أشهر مع مصر والإمارات للضغط على القادة العسكريين في السودان وليبيا لإنهاء علاقاتهم مع المجموعة.

وقال مسؤول حكومي مصري رفيع المستوى على دراية مباشرة بالمحادثات إن "المسؤولين الأميركيين تنتابهم هواجس من مجموعة فاغنر.. إنهم على رأس كل اجتماع".

ففي السودان، تقول الوكالة بأن المجموعة ارتبطت بالرئيس المعزول عمر البشير وتعمل حالياً مع القادة العسكريين الذين حلوا مكانه. وكذلك في ليبيا تشير التقارير إلى أنها مرتبطة بالقائد العسكري، خليفة حفتر.

وقالت الخبيرة في شؤون "فاغنر" في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن كاترينا دوكس، إن المجموعة "تميل إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، كمناجم الذهب في السودان على سبيل المثال، حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتجنب العقوبات الغربية".

وتكشف الوكالة أن بحث مسألة دور المجموعة في ليبيا والسودان كان محوراً رئيسياً في المحادثات الأخيرة التي جرت بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين من مصر وليبيا في كانون الثاني الماضي.

وقال مسؤولون مصريون، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقش أيضاً دور المجموعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة للقاهرة جرت أواخر الشهر الماضي.

وأقر بيرنز في كلمة له يوم الخميس، بجامعة جورج تاون في واشنطن أنه وبعد رحلته الأخيرة لإفريقيا كان قلقاً بشأن تأثير "فاغنر" المتزايد في القارة السمراء.

ودعا بيرنز وبلينكن حكومة السيسي إلى المساعدة في إقناع القادة العسكريين الحاكمين في السودان والقائد العسكري الليبي، خليفة حفتر بإنهاء تعاملاتهم مع فاغنر، حسبما قال مسؤول مصري مطلع على المحادثات.

وقال مسؤول سوداني كبير، إن القادة العسكريين في البلاد، تلقوا رسائل أميركية متكررة، عبر مصر ودول الخليج، بشأن نفوذ "فاغنر" المتزايد في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المسؤول، إن مدير المخابرات المصرية عباس كامل نقل مخاوف الغرب في محادثاته في الخرطوم الشهر الماضي مع رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان الفريق، عبد الفتاح برهان.

وتابع المسؤول أن كامل حث البرهان على إيجاد طريقة للتعامل مع "استخدام فاغنر للسودان كقاعدة" لعمليات في دول مجاورة مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال مسؤولون إن "فاغنر" لا يقومون بدور قتالي في السودان، بل يقدمون تدريبات عسكرية واستخباراتية، فضلاً عن مراقبة وحماية المواقع وكبار المسؤولين.

وتضيف الوكالة إنه يبدو أن القادة العسكريين السودانيين؛ منحوا فاغنر السيطرة على مناجم الذهب في مقابل ذلك.

وقال مسؤولون، إن أنشطة "فاغنر" تتركز في المناطق الغنية بالذهب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور والنيل الأزرق ومحافظات أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح "فاغنر"، وهما شركة تعدين الذهب السودانية "ميروي غولد"، ومالكتها شركة "إم إنفست"، ومقرها روسيا وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال "ميروي غولد" تعمل في جميع أنحاء السودان.

(م ش)