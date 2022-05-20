الولايات المتحدة تسعى إلى تسليح أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة للسفن الروسية

قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إن البيت الأبيض يعمل على وضع صواريخ متطورة مضادة للسفن في أيدي مقاتلين أوكرانيين للمساعدة في هزيمة الحصار البحري الروسي، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة الأسلحة القوية التي قد تغرق السفن الحربية الروسية إلى تفاقم الصراع.

ولم تُخفِ أوكرانيا أنها تريد قدرات أميركية أكثر تقدماً تتجاوز مخزونها الحالي من المدفعية وصواريخ جافلين وستينغر وأسلحة أخرى. تشمل قائمة كييف، على سبيل المثال، صواريخ يمكن أن تدفع البحرية الروسية بعيداً عن موانئها على البحر الأسود، مما يسمح بإعادة شحنات الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

أشار مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون ومصادر في الكونغرس إلى طرق لإرسال أسلحة أطول مدى وأكثر قوة إلى أوكرانيا تشمل متطلبات تدريب مطولة، وصعوبات في الحفاظ على المعدات، أو مخاوف من إمكانية الاستيلاء على الأسلحة الأميركية من قبل القوات الروسية، بالإضافة إلى الخوف من التصعيد.

وميدانياً، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الجمعة، إن القوات الروسية كثفت هجومها في منطقة دونباس شرق أوكرانيا باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ والطائرات لتدمير الدفاعات حول دونيتسك.

وأضافت في بيان إن "العدو الروسي شن قصفاً مدفعياً مكثفاً على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة".

قال حاكم المنطقة سيرهي غايداي إن القصف الروسي في لوغانسك، أيضاً في دونباس، أسفر عن مقتل 13 مدنياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن منطقة دونباس الصناعية، التي كانت محور الهجمات الروسية الأخيرة، قد دمرت، حيث تعهدت بعض أغنى دول العالم بدعم كييف بمليارات الدولارات.

ومنذ الابتعاد عن العاصمة الأوكرانية، تستخدم روسيا المدفعية بشكل مكثف لمحاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي في دونباس، التي تتألف من منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إنه من المرجح تعزيز روسيا عملياتها في منطقة دونباس بمجرد تأمين مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، التي كانت مسرحاً لحصار دام أسابيع.

ومع اقتراب التحرك العسكري الروسي من ثلاثة أشهر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس بأغلبية ساحقة على ما يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، وهي أكبر حزمة مساعدات أميركية حتى الآن.

كما وافقت مجموعة الدول السبع الغنية على تزويد أوكرانيا بمبلغ 18.4 مليار دولار. وقالت أوكرانيا إن الأموال ستسرّع من الانتصار على روسيا وإنها لا تقل أهمية عن "الأسلحة التي تقدمها".

(م ش)