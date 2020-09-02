الولايات المتحدة ترفع جزئيًّا حظر الأسلحة المفروض على قبرص

وفي خطوة أثارت غضب تركيا، أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب وكالة فرانس بريس، رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس بالتغيير في مكالمة هاتفية.

واعتبارًا من الأول من تشرين الأول /أكتوبر، ستزيل الولايات المتحدة الحظر عن قبرص لمدة عام على بيع أو نقل "مواد الدفاع غير الفتاكة وخدمات الدفاع".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس إن بومبيو "أكد مجددًا أيضًا دعم الولايات المتحدة لتسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة".

وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين تركيا واليونان بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، والتي تشمل أيضًا قبرص المتحالفة مع أثينا.

وأجرت كل من اليونان وتركيا مناورات بحرية في المنطقة لتأكيد مطالبهما السيادية، وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة الجمعة من الانسحاب أو مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الولايات المتحدة حظر الأسلحة في عام 1987، على أمل أن يشجع هذا الحظر على إعادة توحيد الجزيرة، التي تسيطر تركيا على ثلثها منذ غزو عام 1974.

ولكن الحظر كان له نتائج عكسية، حيث دفع الحكومة القبرصية ببساطة إلى إقامة تحالفات مع دول أخرى دون إحراز تقدم في إعادة التوحيد.

وقال السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إن هذه الخطوة تقر بأهمية العلاقة الأمريكية مع قبرص التي وصفها بأنها "شريك استراتيجي موثوق لأمتنا".

وأوضح في بيان "من مصلحة أمننا القومي رفع قيود الأسلحة التي عفا عليها الزمن منذ عقود وتعميق علاقتنا الأمنية مع جمهورية قبرص".

(م ش)