الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية في البحرين، ريبيكا ريباريتش، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لوكالة، رويترز، بعد انتشار حاملة الطائرات يوم الأربعاء: "لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة كاريير سترايك".

وتم نشر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" في الخليج هذا الأسبوع، قبل أيام من مقتل أكبر عالم نووي إيراني.

وقُتل محسن فخري زاده، العالم الإيراني الذي يشتبه الغرب في أنه العقل المدبر لبرنامج قنبلة نووية سري، في كمين قرب طهران يوم الجمعة، مهددًا بإثارة مواجهة جديدة بين إيران وخصومها في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

وقالت ريبيكا ريباريتش إن إعادة الانتشار مرتبطة بسحب القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وأوضحت: "يضمن هذا الإجراء أن لدينا القدرة الكافية المتاحة للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن العمل ضد قواتنا أثناء خفض القوات".

(م ش)