الولايات المتحدة تنسحب من 5 قواعد عسكرية في أفغانستان

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، جوناثان هوفمان، إن الولايات المتحدة انسحبت من خمس قواعد في أفغانستان، وخفضت حجم قواتها هناك التي كانت جزءًا من الاتفاق المُبرم مع حركة طالبان في شباط/ فبراير الماضي، وذلك بحسب وكالة سي أن أن عربية.

وأضاف هوفمان، في بيان، الثلاثاء: "تم نقل خمس قواعد كانت تحتلها من قبل القوات الأمريكية إلى شركائنا الأفغان".

وأوضح هوفمان أن "الوجود العسكري في أفغانستان لا يزال يركز على القدرات وليس الأرقام، ونحافظ على القدرات والسلطات، من الضروري أن نحمي أنفسنا وحلفائنا وشركائنا ومصالح الولايات المتحدة الوطنية".

ولم يشر البيان إلى استمرار علاقات طالبان بالقاعدة، وهو أمر تم الإشارة إليه في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وبموجب الاتفاق الموقع مع طالبان، كانت أمريكا قد على خفضت قواتها في أفغانستان إلى 8600، والانسحاب من خمس قواعد.

(ش ع)