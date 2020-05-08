الولايات المتحدة تعرقل مشروع قرار حول كورونا

ويبدو أن ذلك تمّ على خلفية الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية في مشروع القرار، وفق دبلوماسيين.

وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من المشروع الذي اقترحته تونس وفرنسا ويجري التفاوض حوله منذ آذار/مارس الماضي، وهو يطالب بـ "تعزيز التنسيق" بين أعضاء الأمم المتحدة.

ويشير القرار إلى "الضرورة العاجلة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة".

في سياق آخر، اتهمت الولايات المتحدة الصين وروسيا بـ "تسريع" تعاونهما في مجال الدعاية في ما يخص فيروس كورونا المستجد، مع ما اعتبرته تبني بكين المتزايد لتقنيات "التضليل" الروسية.

)ي ح)