الولايات المتحدة بصدد تصنيف مجموعات الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

وقال بومبيو في بيان، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري، وإن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف إنه يهدف إلى وضع عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

واعترف بومبيو أن هذه الخطوة ستؤثر في الوضع الإنساني في اليمن، إلا أنه أفاد بأن هناك خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني والواردات إلى اليمن.

وقالت 3 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، منظمة إرهابية أجنبية، والإعلان سيتم اليوم الإثنين.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، قد حذّر في وقت سابق من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مجموعات الحوثي المدعومة من إيران، بحق أبناء قرية الحيمة في محافظة تعز.

وتقوم مجموعات الحوثي منذ أواخر الأسبوع الفائت باستباحة قرى الحيمة شمال تعز بعد حصارها على مدى أربعة أيام واقتحامها بأكثر من 60 طقمًا ومدرعات مصفحة ودبابات ومدافع متوسطة.

وأشار وزير إلى أن مجموعات الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فظاعتها "الجماعات الإرهابية" في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت من مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن "قوائم الإرهاب".

وأكد مركز تعز الحقوقي في بيان، الأحد، أن المجموعات الحوثي اختطفت 144 مواطناً، بينهم 13 طفلًا كرهائن، وارتفع عدد ضحايا اعتداءات منطقة الحيمة شمال محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، إلى 10 قتلى و31 جريحًا أغلبهم نساء وأطفال، وداهمت 109 منازل، ودمرت 19 منزلًا، كما تضررت منازل أخرى من جراء القصف والقنص والاجتياح المسلح بالدبابات والآليات المدرعة.

(د أ)