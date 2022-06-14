الوكالة الذرية تعلن أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود

وأضاف غروسي في مداخلة مع "العربية"، الثلاثاء، أن الوكالة باتت تسعى إلى توضيح عدد من الحقائق في إيران، مشيراً إلى أنها لم تتلق أي إجابات عن أسئلة فنية طرحتها على طهران.

كما تابع أن إيران لم تجب على آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع سرية، وعددها 3، مشدداً على ضرورة الالتزام بتقديم تفاصيل واضحة لأن التحقق والتفتيش جزءان أساسيان من عمل الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية، بحسب قوله.

وأتى إعلان الوكالة اليوم، بعدما حجبت إيران كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية.

يذكر أن محادثات فيينا التي انطلقت في نيسان / أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي كانت توقفت منذ آذار / مارس الماضي، بعد تعثر حل عدد من الملفات.

(ي ح)