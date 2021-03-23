الوكالة الدولية: الاتفاق النووي القديم مات والحل اتفاق جديد

وفي وقت تستمر الجهود الأوروبية، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العودة السريعة إلى الاتفاق السابق مستحيلة.

وأعرب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عن اعتقاده بأن الاتفاق القديم مات، وأن الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي في اتفاق جديد، بحسب ما نقلت عنه جريدة إلبايس الاسبانية.

وأكد أن الوكالة "لا تقبل استخدام إيران لقضية تفتيش المنشآت النووية كورقة ضغط". وشدد على أن السلطات الإيرانية تجاوزت النسب المسموح بها لتخصيب اليورانيوم.

وأوضح خلال مقابلته مع الصحيفة الإسبانية، أن طهران أنتجت ما يمكن أن يعتبر الحد الأدنى من المواد اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وأشار إلى أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من المواد لبناء القنبلة.

وأضاف أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا الآن هو الوصول لاتفاقية جديدة، لا سيما بعد رفع طهران نسب تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20٪ واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-4 وزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى 13 ضعف الكمية المتفق عليها.

يذكر أن غروسي كان أعلن في العاشر من الشهر الجاري آذار/ مارس أن "التحقيق الدولي في الأنشطة النووية الإيرانية قد يستمر لسنوات".

كما لفت إلى أن الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني ستكون معقدة جدًّا، وأضاف في حينه أنه: "حتى لو تمكنت طهران من توضيح مصدر جزيئات اليورانيوم التي اكتشفت العام الماضي في عدة مواقع غير معلنة، فلن ينتهي عمل فريق التفتيش الدولي".

(ش ع)