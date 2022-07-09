الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة

وأضافت الوكالة في تقرير سري موجه للدول الأعضاء أن الوكالة تحققت من أن أيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-6 بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة.

وذكر التقرير أن طهران كانت قد أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 بالمئة، وهي أقل من 60 بالمئة التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90 بالمئة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وكانت الجولة الجديدة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في الدوحة انتهت دون تحقيق أي نتائج بعد توجيه اتهامات لطهران بعرقلة المفاوضات من خلال طرحها لقضايا ومطالب خارج إطار الاتفاق النووي.

(سـ)