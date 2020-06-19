الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصادق على قرار ينتقد إيران

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقر قرارًا يدين فيها سلوك إيران.

ويحث القرار، وهو أول قرار ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012، إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين نوويين مشتبه بهما لتوضيح ما إذا كان هناك نشاط غير مصرح به في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

وتم تنبي القرار خلال اجتماع لمجلس الحكام في مقر الوكالة في فيينا في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

ويقال إن الوثيقة التي قدمتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تحث طهران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

(م ش)