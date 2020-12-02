علوك خارج الخدمة...الاحتلال التركي ومرتزقته يسرقون الكهرباء المغذّية لها

وأفادت مصادر مطلعة لوكالتنا، أن الاحتلال ومنذ ما يقارب الشهر، يقوم بشغيل محطة علوك لمدة ساعة في اليوم، ويمنع الموظفين من الذهاب إلى المحطة.

وبيّنت المصادر، أنه ومنذ أكثر من 15 يومًا توقف الضخ بشكلٍ كلّي من المحطة، نتيجة سرقة الاحتلال ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" الموجودين في القرى القريبة من المحطة الكهرباء.

ولفتت المصادر لـ ANHA، أن الكهرباء التي تصل المحطة ونتيجة سرقة القسم الكبير منها لا تكفي لتشغيلها، لذلك لا تصل المياه إلى مدينة الحسكة.

وكان الاحتلال التركي ومرتزقته قد أخرجوا في الـ 21 من آذار من العام الجاري، عمال محطة علوك وقطعوا المياه عن مقاطعة الحسكة، والتي تحتضن الآلاف من المُهجّرين من مناطق سري كانيه والقرى القريبة من خطوط الاشتباكات لمدة أكثر من شهر.

(هـ ن)

ANHA