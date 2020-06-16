الوحدة والابتعاد عن المحتل...دعوات لمواجهة العدوان التركي

يواصل الاحتلال التركي السير في مخططاته المعادية للشعب الكردي في مختلف أجزاء كردستان، ويستمر في استهداف كافة مكتسبات الشعب، وسط تخاذل دولي وصمت بعض الجهات الكردية المرتبطة مع الاحتلال.

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوارANHA بعض أهالي مدينة الحسكة الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم للجرائم التي يقوم بها الاحتلال التركي في شنكال ومخيم مخمور, سلطانة أحمد تقول " نحن نستنكر هذه الهجمات التي تشن على مناطق شنكال ومخمور, وهدف الدولة التركية من هذه الهجمات إبادة الشعب الكردي".

وأشارت سلطانة أحمد، إلى أنه "منذ البداية يوجد عدو بين الكرد يقوم بإبعادهم عن بعضهم, هذا العدو يخاف كثيراً من وحدتهم, لقد تعذبنا كثيراً واستشهد الآلاف من شبابنا واحتلت أراضينا, هذا الوقت هو وقت الوحدة".

ولفتت سلطانة أحمد، إلى أنه على الكرد الإسراع في بناء وحدة صفهم للتغلب على العدوان التركي, وتابعت "بعض الأحزاب الكردية التي تتعامل مع الاحتلال التركي يجب أن تدرك خطورة الدولة التركية التي تحاول تهميش وطمس الهوية الكردية ويجب عليها التفكير بالشعب المظلوم".

أما المواطن عبدالعزيز صالح، نوه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الدولة التركية الشعب الكردي ومناطق شنكال ومخمور, وقال "نحن بصمودنا وبإرادتنا نقف ضد هذه الاعتداءات وسوف نناضل حتى آخر نفس لتحرير أرضنا".

وبيّن صالح، أن هدف الاحتلال من هذه الهجمات ضرب الوحدة الكردية, وأضاف "الدولة التركية منذ بداياتها تهاجم أي قوى تتحلى بالديمقراطية وخاصة الشعب الكردي والقضية الكردية".

وطالب كل الكردستانيين في باشور وقواهم الوطنية بالوقوف في وجه هذه الاعتداءات.

فيما أوضحت المواطنة زركة محمد، أن تركيا تحاول من خلال هجماتها إبادة الشعب الكردي، وأردفت "على الشعب الكردي التكاتف وبناء وحدة الصف الكردي في هذا الوقت الحرج لمواجهة العدوان التركي, والتخلص من الاضطهاد".

(هـ ن)

ANHA