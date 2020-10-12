الوحدات الخاصة تلقي القبض على 19 مرتزقاً في دير الزور

هذا ونشر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب، اليوم، بياناً للرأي العام، أعلن من خلاله القبض على 19 مرتزقاً، من خلايا مرتزقة داعش المنتشرة في ريف دير الزور.

البيان نوه إلى أن القبض على مجموعة المرتزقة جاء بعد عملية نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي في بلدتي دشيشة وصور في ريف دير الزور.

ووفق البيان، فإن العملية جرت بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، وخلالها ضبطت الوحدات على كمية من الأسلحة التي كانت بحوزة المرتزقة الـ19 وهي:

"سلاح دوشكا عيار 12.5، قاذفتين (أربي جي)، كلاشنكوف، سلاح M16، سلاح قناص، سلاح من نوع BKC، 3 قنابل يدوية وكمية من الذخيرة".

(سـ)