الوفود المشاركة في احتفالية الأكيتو: نتمنى أن يكون لسوريا نظام ديمقراطي لا مركزي

توافد صباح، اليوم، المئات من سريان وآشور وكلدان ومكونات مقاطعة الحسكة إلى قرية تل عربوش الواقعة شمالي غربي مدينة الحسكة لإحياء عيد رأس السنة البابلية أو كما يعرف بعيد الأكيتو الـ 6771 والذي يعتبرونه بأنه عام التجدد والقيامة الدائمة.

وحضر الاحتفالية وفود عديدة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مؤتمر ستار، المجلس العسكري لتل تمر، المجلس الأرمني ومجلس ناحية تل تمر المدني.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلتها تهنئة من قبل عضوة اللجنة التحضرية مريام ملكي، هنأت من خلالها جميع شعوب شمال وشرق سوريا بمناسبة الأكيتو وقالت "منذ 6771 يعايد شعبنا السرياني الآشوري الكلداني برأس سنته، واليوم هو يوم وحدة شعبنا من أجل مستقبله".

وشهدت الاحتفالية إلقاء كلمات عدة من قبل الأحزاب السياسية والوفود المشاركة، جميعها هنأت هذا اليوم على شعوب المنطقة أجمعها، وأكدت على التكاتف والوحدة للوصول إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية تحمي جميع حقوق مكونات المنطقة وطوائفها.

وشددت جميعها على فكر الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك الذي تتبناه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

والتقت وكالتنا مع نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد السرياني كبريل شمعون.

شمعون هنأ في بداية حديثه عيد الأكيتو على الشعب السرياني الآشوري والكلداني وعلى جميع شعوب المنطقة، وقال بأنهم يحتفلون كأحزاب سياسية وآشورية مع بعضهم البعض "وذلك تعبيراً عن وحدة أبناء شعبنا ووحدة المصير بغض النظر عن التوجهات السياسية".

وأضاف "وحدة شعبنا هي الأهم في هذه المرحلة للمطالبة بحقوقهم التاريخية في أرض ما بين النهرين، وإثبات وجود لأبناء شعبنا بأنه يحيي مناسباته مثل عيد الأكيتو".

ولفت شمعون، أن "تواجد الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية والمجالس المدنية كانت له تأثيرات إيجابية لدينا لأنه يؤكد الوحدة التي بيننا في شمال وشرق سوريا".

وتمنى شمعون في نهاية حديثه بأن تعم الديمقراطية والأمن والأمان على ربوع سوريا، "وأن يكون لنا نظام لا مركزي يضمن حقوق جميع المكونات والعيش المشترك في المنطقة".

ومن جانبه تحدث القيادي في المجلس العسكري السرياني خابور أكاد، قائلاً: "في هذا اليوم نجدد عهدنا كقوات عسكرية بأننا ماضون على الطريق الذي بدأناه في محاربة الإرهاب في شمال وشرق سوريا والوقوف في وجه الاحتلال ومرتزقته حتى تحرير الأراضي المحتلة".

بعدها قدمت فرقة يرثوثة للرقص الشعبي السرياني عدة عروض راقصة.

واختتم الاحتفال بعقد حلقات الدبكة على صدى الأغاني الخاصة بالمكون السرياني الآشوري الكلداني.

(د أ/هـ ن)

ANHA