الوفد التربوي يجري لقاءات ويشارك في كونفرانس اتحاد التعليم الألماني

ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الوفد التربوي في شمال وشرق سوريا، بألمانيا، أجرى الوفد عدة لقاءات كما شارك في كونفرانس اتحاد التعليم الألماني.

وكان وفد تربوي في شمال وشرق سوريا قد زار ألمانيا في الـ6 من شباط الجاري، والذي ضم الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا ديلبر يوسف.

وخلال الزيارات التي أجراها الوفد في الـ9 من شباط الجاري، التقت نائبة الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ديلبر يوسف مع العضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كرولين كراش (CAROLIN KIRSCH) وبرلمانيين في حزب الخضر بألمانيا.

ركزت النقاشات حول نظام التدريب في شمال وشرق سوريا وكيفية تبادل الخبرات بخصوص نظام التدريب.

كما التقت ديلبر يوسف مع باحثين ومدرسين في قسم الأدب واللغة في جامعة كورنيل في ألمانيا، بهدف توطيد العلاقات والتنسيق بين جامعة كورنيل وجامعة روج آفا.

ومن جهة أخرى اجتمعت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا، نسرين رشك، مع أعضاء ومسؤولين في جمعية Responders e.v، وتطرق الجانبان إلى وسائل التدريس والأساليب المناسبة لتطويرها عن طريق الفن والرسم والمسرح والتحليل.

كما شارك الوفد يوم أمس، في الكونفرانس السنوي لاتحاد التعليم الألماني الذي أقيم بمدينة غوتينغن الألمانية، حيث افتتح أعمال الكونفرانس بكلمة من قبل رئيسة اتحاد التعليم في ألمانيا، مايكا فينرنMaike finnern) ) بالحديث عن الأعمال المنجزة خلال العام المنصرم ونوهت إلى ضرورة تفعيل اللجان العاملة في المجال الدولي في جميع فروع اتحاد التعليم الألماني وركزت على ضرورة مساندة الاتحادات والنقابات الصديقة كشمال وشرق سوريا وأوكرانيا.

ألقت خلالها نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية لشمال وشرق سوريا، ديلبر يوسف كلمة أشارت إلى نظام التعليم في شمال وشرق سوريا والصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية، كما ألقت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين شمال وشرق سوريا، نسرين رشك كلمة ايضاً لفتت بدورها إلى تاريخ تأسيس الاتحاد وآلية عمله والدور الذي يلعبه لخلق معلم قادر على ترسيخ التربية والتعليم الديمقراطي، كما ركزت على الصعوبات التي تواجه المعلمين والقطاع التربوي بشكل عام.

واختتم المحور بطرح الحضور جملة من الأسئلة للوفد التربوي، تركزت مجملها على كيفية تطبيق نموذج التعليم باللغة الأم وكيفية تنظيم عمل الاتحاد والتعليم في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مناطق الإدارة الذاتية.

هذا ومن المقرر أن تستمر أعمال الكونفرانس على مدار اليوم أيضاً.

(م ح)

ANHA