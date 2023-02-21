الوفد التربوي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ينهي جولته في ألمانيا

وبدأ الوفد التربوي من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بزيارته إلى ألمانيا في الـ 6 من شهر شباط الجاري.

ضم الوفد الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك، ونائبة هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا ديلبر يوسف.

وبعد سلسلة من اللقاءات والجولات التي اجراها الوفد مع الشخصيات والمختصين في المجال التربوي في ألمانيا، اختتم الوفد التربوي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جولته بالاجتماع مع اتحاد التعليم في ألمانيا IAMA.

والتقت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك مع اداريين وأعضاء في اتحاد التعليم في ألمانيا، وتبادل الطرفان وجهات النظر عن الوضع التربوي والمدارس في شمال وشرق سوريا وخاصة في ظل الاحداث الأخيرة التي تمر بها المنطقة من استمرار الهجمات التركية وموجة الزلزال، وتأثيرها على سير العملية التربوية.

كما تطرقا إلى واقع النظام التعليمي والمناهج المتعددة في شمال وشرق سوريا، وآلية تقييم الطلبة.

(م ح)

ANHA