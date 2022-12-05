الوفد الكتالوني يزور لجنة مهجري سري كانيه بناحية عامودا

يزور الوفد الكتالوني، منذ يوم السبت الفائت ( 3 كانون الأول الجاري)، مناطق شمال وشرق سوريا، حيث زار، دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار بمدينة قامشلو، ورابطة عفرين الاجتماعية بمدينة قامشلو.

وفي هذا السياق، زار الوفد الكتالوني، اليوم الاثنين، لجنة مهجري سري كانيه، وذلك في مقر قصر الضيافة، بناحية عامودا.

واستقبل الوفد الكتالوني، برئاسة البرلماني روبين وانسبيرغ، ومساعده مارك بارباسيل ، من قبل، أعضاء لجنة علاقات مهجري سري كانيه، جوان عيسو، وشيروان لاليه، محمد عطية واناهيتا سينا.

عضو علاقات لجنة سري كانيه جوان عيسو تطرق بداية إلى أوضاع وظروف مهجري سري.

فيما أعرب، الوفد خلال زيارته عن تضامنهم مع شعب شمال وشرق سوريا، ومع مهجري سري كانيه خصوصاً.

ودار النقاش بين الوفد الكتالوني و أعضاء لجنة علاقات مهاجري سري كانيه، حول كيفية ممارسة شعب شمال وشرق سوريا لحياتهم في ظل الظروف الصعبة من انقطاع للماء و الكهرباء ونقص في التموين نتيجة الحصار المفروض على المنطقة، بالإضافة لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكابه للجرائم أمام مرأى ومسمع العالم أجمع .

كما أشار البرلماني روبين وانسبيرغ أن باستطاعتهم إيصال صوت شعب المنطقة لسفارتهم حيث قال " باستطاعتنا ان نوصل أصوات ورسائل شعب شمال وشرق سوريا للسفارة الاسبانية، وان نطرح عليهم الأسئلة حول الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشعب بأكمه ".

وأكد الوفد في نهاية النقاش على العمل من أجل إيجاد حلول حول المشاريع التي طرحت أثناء النقاش.

(د د/ك)

ANHA