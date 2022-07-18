الوفد الفرنسي يجتمع مع ممثلين عن الأحزاب السياسية في قامشلو

التقى الوفد الفرنسي برئاسة وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كونشير والكاتب و المؤلف المختص بالشؤون الكردية باتريس فرانشيسكي والكاتبة الفرنسية روكسانة دماسيونوفي وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا خالد عيسى وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا خالد إبراهيم، مع ممثلين عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في مدينة قامشلو.

وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كونشير استهل الاجتماع بالقول: "من الضروري التحدث عن الوضع الحالي والصعوبات التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا وسأستمع إليكم باهتمام كبير لأرى بماذا تفكر الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا حول الوضع السياسي والحالة السياسية ".

ومن جانبه تحدث المؤلف المختص بالشؤون الكردية باتريس فرانشيسكي مبيناً سبب زيارتهم إلى شمال وشرق سوريا: "سبب مجيئنا إلى هنا لأنه تم دعوتنا للمشاركة في المنتدى الذي سينعقد غداً بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة شمال وشرق سوريا. الحد الأدنى الذي يمكن أن يقدمه لكم أصدقاؤكم أن يكونوا حاضرين معكم".

ومن ثم طرح ممثلو 33 حزباً أسئلتهم على الوفد الفرنسي حول تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وحول ما يطلب من التحالف الدولي في هذه المرحلة، وهل ستؤثر فرنسا بدور جديد على شمال وشرق سوريا. كما تم الإشارة إلى الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا وعمليات التغيير الديمغرافي.

وبعدها تم الرد على أسئلة الأحزاب السياسية من قبل الوفد، وقال وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كونشير:

"تعلمون أنه ستكون هناك قريباً قمة بين روسيا وإيران وتركيا وما سيقولونه وما سيفعلونه سيكون مهماً لنا ولكم، علينا العمل من أجل الوصول إلى نتيجة، ربما لن تكون إيجابية بما يكفي ولكن سنقف بجانبكم وإننا ضد أي هجوم تركي على شمال وشرق سوريا وإننا مع الذين يقاتلون من أجل السلام في سوريا وفي شمال شرق سوريا بشكل خاص".

ANHA